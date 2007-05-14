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    Стив Керр: «Карри – королевская семья НБА»

    Теги Голден Стэйт Портленд НБА Стив Керр Стефен Карри НБА плей-офф Делл Карри Сет Карри Баскетбол

    Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр оценил один из главных сюжетов предстоящего финала Западной конференции против «Блэйзерс».

    Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри и атакующий защитник «Портленда» Сет Карри стали первым братьями, которые встретились в финале конференции, выступая за разные команды.

    «Семья Карри – невероятная. Они где только не были, летая за своими сыновьями по ходу плей-офф НБА, а сейчас будут наблюдать их играющими друг против друга. Их можно назвать королевской семьей НБА.

    Это потрясающе. Стеф и Сет добились успеха. Но у Делла и Сони все-таки должно оставаться время на собственную жизнь. На самом деле так и есть, знаю, потому что я говорил с ними об этом.

    Какой красивый сюжет. Предстоящие две недели будут полные для них противоречий. Это потрясающая история», – рассказал Керр.

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