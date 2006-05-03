Деннис Родман: «Я, Майк и Скотти легко справились бы с Леброном»

Бывшая звезда «Чикаго» Деннис Родман в программе Overtime заявил, что «Буллс» образца 90-х годов легко справились бы с («Лейкерс»).

«Знаете, кто мог бы закрыть Леброна? Я, Майк и Скотти смогли бы. Против Леброна очень легко играть. У него нет никаких финтов. Скотти закрыли бы его еще до того, как я добрался бы до него. Его игра очень проста, он большой. 118 килограммов и 203-206 сантиметров – это все, что у него есть. Я играл против парней с ростом 214 и весом 136. Это не имеет никакого значения.

То же самое с . Если ты изучил игру парня, тебе легко играть против него. У него просто длинные руки, и он высокий», – сказал Родман.