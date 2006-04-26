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    Евролига. Плей-офф. ЦСКА в гостях у «Басконии», «Барселона» примет «Анадолу Эфес»

    Теги результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Кирольбет Баскония Барселона Ласса Баскетбол

    Сегодня в рамках четвертых матчей серий плей-офф Евролиги московский ЦСКА в гостях сыграет с испанской «Басконией».

    Испанская «Барселона» примет турецкий «Анадолу Эфес».

    Евролига

    Плей-офф

    ¼ финала (до трех побед)

    Четвертые матчи

    Кирольбет Баскония Испания  –  ЦСКА Россия 18:18 (1 четверть)
    Дата проведения
    26 апреля, 21.30, «Фернандо Буэса Арена»
    Онлайн матча
    Кирольбет Баскония
    Фойгтманн (7), Шилдс (4), Шенгелия (3), Уэртас (2), Гарино (0).
    ЦСКА
    Хайнс (4), Курбанов (3), Де Коло (2), Хэкетт (0), Воронцевич (0).

    В серии впереди ЦСКА – 2-1

    Барселона Ласса Испания  –  Анадолу Эфес Турция
    Дата проведения
    26 апреля, 22.00, «Палау Блауграна»
    Онлайн матча

    В серии впереди «Анадолу Эфес» – 2-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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