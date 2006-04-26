Евролига. Плей-офф. ЦСКА в гостях у «Басконии», «Барселона» примет «Анадолу Эфес»

Сегодня в рамках четвертых матчей серий плей-офф Евролиги московский ЦСКА в гостях сыграет с испанской «Басконией».
Испанская «Барселона» примет турецкий «Анадолу Эфес».
Евролига
Плей-офф
¼ финала (до трех побед)
Четвертые матчи
- Дата проведения
- 26 апреля, 21.30, «Фернандо Буэса Арена»
- ЦСКА
- Хайнс (4), Курбанов (3), Де Коло (2), Хэкетт (0), Воронцевич (0).
В серии впереди ЦСКА – 2-1
- Дата проведения
- 26 апреля, 22.00, «Палау Блауграна»
В серии впереди «Анадолу Эфес» – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.