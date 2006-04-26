Евролига. Плей-офф. ЦСКА в гостях у «Басконии», «Барселона» примет «Анадолу Эфес»

Сегодня в рамках четвертых матчей серий плей-офф Евролиги московский в гостях сыграет с испанской «Басконией».

Испанская примет турецкий «Анадолу Эфес».

Евролига

Плей-офф

¼ финала (до трех побед)

Четвертые матчи

В серии впереди ЦСКА – 2-1

В серии впереди – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.