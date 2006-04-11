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    Расселл Уэстбрук оформил 138-й трипл-дабл в карьере и сравнялся с Мэджиком Джонсоном

    Теги Мэджик Джонсон Милуоки НБА видео Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити Баскетбол

    Разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук в заключительный игровой день регулярного чемпионата-2018/19 оформил свой 138-й трипл-дабл в карьере и сравнялся по этому показателю с легендой «Лейкерс» Мэджиком Джонсоном.

    Уэстбрук и Джонсон делят второе место в истории НБА по количеству трипл-даблов за карьеру. Первое место принадлежит Оскару Робертсону (181).

    В гостевом матче с «Милуоки» (127:116) Уэстбрук записал на свой счет 15 очков, 17 передач и 11 подборов. Трипл-дабл стал для разыгрывающего «Тандер» 34-м в нынешнем сезоне.

    Уэстбрук в третий раз подряд провел сезон, делая трипл-дабл в среднем за матч. Его средние показатели в сезоне-2018/19 составили 23,1 очка, 11,1 подбора и 10,7 передачи.

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