Наверх
Реклама 18+
Sports.ru NBA
    Реклама 18+

    Дюрэнт на данном этапе голосования не проходит в стартовую пятерку на Матч звезд

    Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт НБА Матч всех звезд Кевин Дюрэнт Деррик Роуз Стефен Карри Пол Джордж Лука Дончич Баскетбол

    Форвард «Уорриорз» Кевин Дюрэнт на данном этапе голосования болельщиков не проходит в стартовую пятерку Матча всех звезд.

    Дюрэнта из стартовой пятерки от Западной конференции потеснил Пол Джордж. Игрок «Тандер» вместе с Леброном Джеймсом и Лукой Дончичем составляет переднюю линию.

    Бэккорт Запада на данный момент составляют Деррик Роуз и Стефен Карри.

    Любишь баскетбол? Следи за Евролигой и болей за любимую команду!

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться