Дюрэнт на данном этапе голосования не проходит в стартовую пятерку на Матч звезд

Форвард «Уорриорз» Кевин Дюрэнт на данном этапе голосования болельщиков не проходит в стартовую пятерку Матча всех звезд.
Дюрэнта из стартовой пятерки от Западной конференции потеснил Пол Джордж. Игрок «Тандер» вместе с Леброном Джеймсом и Лукой Дончичем составляет переднюю линию.
Бэккорт Запада на данный момент составляют Деррик Роуз и Стефен Карри.
Paul George supplants Kevin Durant in latest All-Star fan voting totals pic.twitter.com/hQG0HRfUKY— Sex Drugs PicknRoll (@Hoop_Hoop_News) 11 января 2019 г.