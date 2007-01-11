Дюрэнт на данном этапе голосования не проходит в стартовую пятерку на Матч звезд

Форвард «Уорриорз» на данном этапе голосования болельщиков не проходит в стартовую пятерку Матча всех звезд.

Дюрэнта из стартовой пятерки от Западной конференции потеснил Пол Джордж. Игрок «Тандер» вместе с и Лукой Дончичем составляет переднюю линию.

Бэккорт Запада на данный момент составляют Деррик Роуз и .