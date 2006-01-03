Майкл Джордан: «Мне не нужно звание величайшего игрока всех времен»

После того, как форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что, завоевав чемпионский титул с «Кливлендом» в 2016 году, он стал величайшим игроком всех времен, The Undefeated опубликовал интервью Майкла Джордана 2009 года, в котором легендарный защитник «Чикаго» высказал свое отношение к этому неофициальному званию.

«Мне не нужно это звание, потому что оно в какой-то степени унижает , Джерри Уэста и других парней, которые были до меня, и против которых у меня не было возможности сыграть», – сказал Джордан.