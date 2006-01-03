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    Майкл Джордан: «Мне не нужно звание величайшего игрока всех времен»

    Теги Майкл Джордан Уилт Чемберлен Леброн Джеймс НБА Джерри Уэст Баскетбол

    После того, как форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что, завоевав чемпионский титул с «Кливлендом» в 2016 году, он стал величайшим игроком всех времен, The Undefeated опубликовал интервью Майкла Джордана 2009 года, в котором легендарный защитник «Чикаго» высказал свое отношение к этому неофициальному званию.

    «Мне не нужно это звание, потому что оно в какой-то степени унижает Уилта Чемберлена, Джерри Уэста и других парней, которые были до меня, и против которых у меня не было возможности сыграть», – сказал Джордан.

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