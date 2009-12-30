Джоэль Боломбой: «Не знаю Овечкина, самый известный российский спортсмен – Мозгов»

Принявший российское гражданство центровой ЦСКА Джоэль Боломбой в интервью РИА Новости признался, что никогда не слышал об Александре Овечкине, и назвал Тимофея Мозгова и самыми известными российскими спортсменами.

- Назовите трех самых известных российских спортсменов.

– Тимофей Мозгов, конечно. Он же играет в ! Кто еще?... Андрей Кириленко, но он давно закончил карьеру…

- Александр Овечкин?

– Не знаю его…

- Вы серьезно сейчас? Одна из двух самых больших хоккейных звезд нашего времени.

– Правда, не знаю. Я далек от хоккея, но теперь обязательно посмотрю.

- Три самых известных россиянина?

– Президент Путин, это самый очевидный ответ. Больше, боюсь, никого не назову… Знаю, что на матчи ЦСКА всегда приходят знаменитости, что перед играми проводятся концерты, но я пока не знаю их имен.