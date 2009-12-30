Джоэль Боломбой: «Не знаю Овечкина, самый известный российский спортсмен – Мозгов»

Принявший российское гражданство центровой ЦСКА Джоэль Боломбой в интервью РИА Новости признался, что никогда не слышал об Александре Овечкине, и назвал Тимофея Мозгова и Андрея Кириленко самыми известными российскими спортсменами.
- Назовите трех самых известных российских спортсменов.
– Тимофей Мозгов, конечно. Он же играет в НБА! Кто еще?... Андрей Кириленко, но он давно закончил карьеру…
- Александр Овечкин?
– Не знаю его…
- Вы серьезно сейчас? Одна из двух самых больших хоккейных звезд нашего времени.
– Правда, не знаю. Я далек от хоккея, но теперь обязательно посмотрю.
- Три самых известных россиянина?
– Президент Путин, это самый очевидный ответ. Больше, боюсь, никого не назову… Знаю, что на матчи ЦСКА всегда приходят знаменитости, что перед играми проводятся концерты, но я пока не знаю их имен.