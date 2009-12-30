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    Джоэль Боломбой: «Не знаю Овечкина, самый известный российский спортсмен – Мозгов»

    Теги ЦСКА Александр Овечкин НБА Андрей Кириленко Тимофей Мозгов Джоэль Боломбой Баскетбол

    Принявший российское гражданство центровой ЦСКА Джоэль Боломбой в интервью РИА Новости признался, что никогда не слышал об Александре Овечкине, и назвал Тимофея Мозгова и Андрея Кириленко самыми известными российскими спортсменами.

    - Назовите трех самых известных российских спортсменов.

    – Тимофей Мозгов, конечно. Он же играет в НБА! Кто еще?... Андрей Кириленко, но он давно закончил карьеру…

    - Александр Овечкин?

    – Не знаю его…

    - Вы серьезно сейчас? Одна из двух самых больших хоккейных звезд нашего времени.

    – Правда, не знаю. Я далек от хоккея, но теперь обязательно посмотрю.

    - Три самых известных россиянина?

    – Президент Путин, это самый очевидный ответ. Больше, боюсь, никого не назову… Знаю, что на матчи ЦСКА всегда приходят знаменитости, что перед играми проводятся концерты, но я пока не знаю их имен.

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