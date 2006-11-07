Джейлен Браун: «К 28 годам у меня будет пять перстней»

Защитник «Бостона» Джейлен Браун во время интервью с Тэйлор Рукс ответил на вопрос, сколько чемпионских перстней завоюет к 28 годам.
«Не хочу сглазить самого себя, но скажу, что пять или шесть... Ладно, пусть будет пять.
Насколько я верю в победу в этом сезоне? Это уверенность с приставкой супер», – сказал 22-летний Браун.
Jaylen Brown tells @TaylorRooks he’ll have 5 rings by age 28 👀— Bleacher Report (@BleacherReport) 7 ноября 2018 г.
Full video: https://t.co/J9stwVdiBd pic.twitter.com/ary3aSqmkQ