Джейлен Браун: «К 28 годам у меня будет пять перстней»

Защитник Джейлен Браун во время интервью с Тэйлор Рукс ответил на вопрос, сколько чемпионских перстней завоюет к 28 годам.

«Не хочу сглазить самого себя, но скажу, что пять или шесть... Ладно, пусть будет пять.

Насколько я верю в победу в этом сезоне? Это уверенность с приставкой супер», – сказал 22-летний Браун.