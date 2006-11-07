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    Джейлен Браун: «К 28 годам у меня будет пять перстней»

    Теги Бостон НБА видео Джейлен Браун Баскетбол

    Защитник «Бостона» Джейлен Браун во время интервью с Тэйлор Рукс ответил на вопрос, сколько чемпионских перстней завоюет к 28 годам.

    «Не хочу сглазить самого себя, но скажу, что пять или шесть... Ладно, пусть будет пять.

    Насколько я верю в победу в этом сезоне? Это уверенность с приставкой супер», – сказал 22-летний Браун.

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