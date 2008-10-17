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    Старт сезона НБА – в ваших соцсетях

    Теги НБА Sports.ru Баскетбол

    Сезон НБА-2018/19 стартовал! Как Леброн преобразит «Лейкерс»? Кто выиграет Восток? Смогут ли «Уорриорс» выиграть третий титул подряд? Что нам покажут Дончич, Михайлюк и другие новички? Давайте искать ответы на эти вопросы вместе!

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