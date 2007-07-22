Шакил О’Нил: «Леброн хочет завоевать четвертый перстень раньше Карри»

Член Зала славы Шакил О’Нил поделился своим мнением о том, что двигало Леброном Джеймсом при переходе из «Кавальерс» в .

«У всех нас есть самолюбие. Когда у меня было три перстня, я хотел получить четвертый раньше, чем его получит Кобе. Потом у меня их стало четыре, а Кобе завоевал пятый. Также, я не хотел, чтобы у Тима Данкана было пять титулов.

Думаю, что ход мыслей Леброна был такой: «У меня три перстня, у Стефена Карри – три. Я останусь в и притащу сюда еще игроков или перейду в команду, в которой я смогу завоевать четвертый перстень раньше, чем это сделает Карри», – цитирует О’Нила NOLA.com.