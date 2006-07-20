Польская «Зелена-Гура» стала 14-м участником Единой лиги ВТБ

После голосования членов совета Единой лиги ВТБ большинством голосов был принято решение о том, состав участников в сезоне-2018/19 пополнит польский клуб .

«Зелена-Гура» станет 14-й командой Лиги.

«Я очень рад решению, принятому на Совете Единой лиги ВТБ. Это большая честь для нашей команды участвовать в одном соревновании с топ-клубами Европы. Будучи частью Лиги ВТБ, продвижение и признание на российском рынке могут получить не только игроки и клуб, но также наш город, регион и спонсоры», – отметил владелец клуба Януш Ясински.

Заявку на участие в Лиге ВТБ также подавал .

Польские команды уже принимали участие в чемпионате. В 2010-2012 годах в состав Лиги входил «Ассеко Проком» из Гдыни, с 2012 по 2014 годы – «Туров» из Згожелеца.