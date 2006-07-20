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    Польская «Зелена-Гура» стала 14-м участником Единой лиги ВТБ

    Теги Спартак-Приморье Единая лига ВТБ Зелена-Гура Баскетбол

    После голосования членов совета Единой лиги ВТБ большинством голосов был принято решение о том, состав участников в сезоне-2018/19 пополнит польский клуб «Зелена-Гура».

    «Зелена-Гура» станет 14-й командой Лиги. 

    «Я очень рад решению, принятому на Совете Единой лиги ВТБ. Это большая честь для нашей команды участвовать в одном соревновании с топ-клубами Европы. Будучи частью Лиги ВТБ, продвижение и признание на российском рынке могут получить не только игроки и клуб, но также наш город, регион и спонсоры», – отметил владелец клуба Януш Ясински.

    Заявку на участие в Лиге ВТБ также подавал «Спартак-Приморье».

    Польские команды уже принимали участие в чемпионате. В 2010-2012 годах в состав Лиги входил «Ассеко Проком» из Гдыни, с 2012 по 2014 годы – «Туров» из Згожелеца. 

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