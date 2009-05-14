Леброн Джеймс: «У меня нулевой уровень беспокойства на данной стадии»

Форвард «Кливленда» заявил, что ни чуть не беспокоится по поводу разгромного поражения в первом матче финальной серии Восточной конференции с (83:108, 0-1).

«У меня нулевой уровень беспокойства на данной стадии. Я не пошел в колледж, так что это не «Мартовское безумие». Мы всегда прибавляем по ходу серии.

Мне и раньше приходилось уступать в серии плей-офф и 0-1, и 0-2. Я никогда не беспокоюсь, независимо от того, как плохо я сегодня сыграл, совершив 7 потерь, насколько низким был мой процент попадания с игры. Я уверен в себе и при счете 0-0, и при счете 0-1. У нас будет шанс прибавить. Посмотрим, что будет во вторник», – передает слова Джеймса SI.com.