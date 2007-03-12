Милош Теодосич надеется сыграть за сборную Сербии в июне

Разыгрывающий Милош Теодосич надеется сыграть за сборную Сербии в отборочных матчах чемпионата мира-2019, которые пройдут в июне.

«Конечно, надеюсь, что сыграю в отборочных матчах.

В этой квалификационной системе баскетбол только проигрывает из-за более низкого уровня игры. ФИБА представляла, что Богдан Богданович, Неманья Бьелица и все игроки Евролиги будут присутствовать в этих «окнах», но это просто невозможно, потому что у нас есть свой сезон. Надеюсь, что мы решим эту проблему и турнир не будет выглядеть так, как он выглядит сейчас», – передает слова Теодосича Eurohoops.