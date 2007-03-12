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Sports.ru NBA

    Милош Теодосич надеется сыграть за сборную Сербии в июне

    Теги Клипперс ФИБА сборная Сербии НБА Милош Теодосич чемпионат мира-2019

    Разыгрывающий «Клипперс» Милош Теодосич надеется сыграть за сборную Сербии в отборочных матчах чемпионата мира-2019, которые пройдут в июне.

    «Конечно, надеюсь, что сыграю в отборочных матчах.

    В этой квалификационной системе баскетбол только проигрывает из-за более низкого уровня игры. ФИБА представляла, что Богдан Богданович, Неманья Бьелица и все игроки Евролиги будут присутствовать в этих «окнах», но это просто невозможно, потому что у нас есть свой сезон. Надеюсь, что мы решим эту проблему и турнир не будет выглядеть так, как он выглядит сейчас», – передает слова Теодосича Eurohoops.

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