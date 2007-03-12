Клэй Томпсон: «В 2016 году думал, что мы гарантированно повесим еще один баннер»

Атакующий защитник Клэй Томпсон признался, что был уверен в победе своей команды в финале 2016 года против . Напомним, что «Уорриорз» уступили, несмотря на то, что вели по ходу серии со счетом 3-1.

«В 2016 году я думал, что мы гарантированно повесим еще один баннер, но, естественно, мы не повесили. Учитывая травмы и рынок свободных агентов, кто знает, сколько лет мы будем играть вместе. Конечно, с нашим нынешним составом у нас есть еще как минимум пара лет. Хотелось бы, чтобы это длилось вечно, но нужно пользоваться этой возможностью сейчас и получать от этого как можно больше, пока можешь. Никто не знает, что тебе гарантировано», – цитирует Томпсона Sports Illustrated.