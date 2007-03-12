Алексей Швед: «Проводить матчи сборной в таких городах, как Нижний Новгород и Пермь, — это правильно»

Защитник «Химок» прокомментировал выступления сборной России в отборочных матчах в квалификации чемпионата мира-2019, отметив, что проводить матчи национальной команды в Нижнем Новгороде и Перми было правильным решением.

«Видел оба матча, переживал за ребят. Игра с Францией совпала с нашей встречей с «Панатинаикосом», но я приехал после игры и успел посмотрел этот матч. Могу сказать, что ребята старались, хорошо играли в защите и могли выиграть обе игры. Жаль, что уступили одно очко французам.

Ребята сыграли с Боснией и Герцеговиной с высокой самоотдачей. Пермские болельщики очень помогли сборной одержать такую важную победу. Вообще проводить матчи национальной команды в таких городах, как Нижний Новгород и Пермь — это правильно. Всегда будет полный зал и это — очевидный плюс», — приводят слова Шведа «Известия».