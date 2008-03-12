Сергей Базаревич: «Швед проводит выдающийся год»

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич оценил выступление защитника «Химок» Алексея Шведа в сезоне-2017/18.

«Швед, безусловно, проводит выдающийся год. Он был самым результативным игроком и попал в символическую пятерку Евробаскета. И сейчас Леша лидирует в списке самых результативных игроков Евролиги и Лиги ВТБ. Лучший ли это сезон в его карьере? Будет зависеть от того, какой результат покажет его команда. Индивидуальные выступления – это отлично, но сезон всегда оценивается по итоговым результатам клуба.

Мы неплохо использовали сильные качества Алексея в сборной, и мне кажется, что он должен быть не разыгрывающим, а основным созидателем. На мой взгляд, так и ему легче, и для команды он становится полезнее», – цитируют Базаревича «Известия».