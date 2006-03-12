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Sports.ru NBA

    Дрэймонд Грин: «Хьюстон» проводит хороший сезон, но меня больше впечатляют «Пеликанс»

    Теги Голден Стэйт Хьюстон Новый Орлеан НБА Джеймс Харден Энтони Дэвис Дрэймонд Грин

    Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заявил, что его впечатлила 10-матчевая победная серия «Нового Орлеана» без Демаркуса Казинса. 

    «Хьюстон» проводит хороший сезон, но меня больше впечатляют «Пеликанс». Несколько их побед, несколько этих матчей от Энтони Дэвиса, невероятно, что они делают это без Демаркуса. Мне кажется, после его травмы все сошлись на том, что у «Нового Орлеана» все будет плохо, но Дэвис потащил их на своей спине... Это впечатляет»

    По мнению Грина, Дэвис может побороться с Джеймсом Харденом за приз MVP сезона.

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