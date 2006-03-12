Дрэймонд Грин: «Хьюстон» проводит хороший сезон, но меня больше впечатляют «Пеликанс»

Форвард Дрэймонд Грин заявил, что его впечатлила 10-матчевая победная серия «Нового Орлеана» без Демаркуса Казинса.

проводит хороший сезон, но меня больше впечатляют «Пеликанс». Несколько их побед, несколько этих матчей от , невероятно, что они делают это без Демаркуса. Мне кажется, после его травмы все сошлись на том, что у «Нового Орлеана» все будет плохо, но Дэвис потащил их на своей спине... Это впечатляет»

По мнению Грина, Дэвис может побороться с за приз MVP сезона.