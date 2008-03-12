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Sports.ru NBA

    Майкл Рапапорт: «Никс» перестали присылать мне билеты после того, как я поддержал Чарльза Оукли»

    Теги Нью-Йорк НБА Чарльз Оукли Джеймс Долан

    Известный актер Майкл Рапапорт рассказал, что «Никс» перестали присылать ему бесплатные билеты на матчи после того, как он поддержал бывшего игрока Чарльза Оукли в конфликте с владельцем клуба Джеймсом Доланом.

    «Я стал нежеланным гостем после ситуации с Оукли, я сам запретил себе посещать «Гарден». Я сказал, что не вернуть в «Гарден» до тех пор, пока они не пригласят Оукли. Но я так резко высказывался об этом, что теперь не получаю бесплатные билеты на матчи. Они перестали присылать мне билеты, потому что я был очень резок. Я сказал, что я – болельщик, и они должны показать что-то на площадке, чтобы мне захотелось сидеть в первом ряду», – передает слова Рапапорта SI.com.

    В феврале 2017 года во время домашней игры «Никс» с «Клипперс» группа охранников вывела Оукли из первого ряда «Мэдисон Сквер Гардена», после чего 53-летний экс-форвард был арестован.

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