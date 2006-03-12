Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
Sports.ru NBA

    Певец Принс однажды снял дом у Карлоса Бузера и покрасил его в фиолетовый цвет

    Теги светская хроника НБА Карлос Бузер

    Бывший игрок НБА Карлос Бузер рассказал историю о том, как его дом в Лос-Анджелесе был снят звездным музыкантом Принсом.

    «Моему риэлтору позвонили и сказали, что хотят снять дом, за 95 тысяч долларов в месяц. Я сказал, что да, они могут это сделать... Я согласился на сделку и прилетел на встречу. Оказалось, что дом снимал Принс. Он вышел из машины, весь в фиолетовом. Но давайте ближе к делу. Выяснилось, что Принс перекрасил весь мой дом в фиолетовый, он сделал это везде», – рассказал Бузер.

    По словам Бузера, он неоднократно звонил Принсу, который в итоге принес свои извинения, а также выплатил баскетболисту 500 тысяч долларов в качестве компенсации.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться