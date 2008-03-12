Д’Анджело Расселл: «Не хочу, чтобы люди помнили меня как игрока «Лейкерс»

Защитник «Бруклина» Д’Анджело Расселл надеется, что со временем болельщики забудут про первые два сезона его карьеры, которые он провел в .

«Многие игроки раскрываются только после того, как их обменяли в другую команду. Их помнят с этого момента. «Лейкерс» выбрали меня на драфте, но я не хочу, чтобы люди помнили меня как игрока «Лейкерс». Я не хочу, чтобы «Лейкерс» были частью моих достижений. Немногие помнят, что Чонси Биллапс был задрафтован «Селтикс», но все знают его по выступлениям за «Детройт» и «Денвер», – приводит слова Расселла The Undefeated.