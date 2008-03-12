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Sports.ru NBA

    Д’Анджело Расселл: «Не хочу, чтобы люди помнили меня как игрока «Лейкерс»

    Теги Лейкерс Бруклин НБА Д’Анджело Расселл

    Защитник «Бруклина» Д’Анджело Расселл надеется, что со временем болельщики забудут про первые два сезона его карьеры, которые он провел в «Лейкерс».

    «Многие игроки раскрываются только после того, как их обменяли в другую команду. Их помнят с этого момента. «Лейкерс» выбрали меня на драфте, но я не хочу, чтобы люди помнили меня как игрока «Лейкерс». Я не хочу, чтобы «Лейкерс» были частью моих достижений. Немногие помнят, что Чонси Биллапс был задрафтован «Селтикс», но все знают его по выступлениям за «Детройт» и «Денвер», – приводит слова Расселла The Undefeated.

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