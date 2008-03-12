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    «Астана» стала обладателем Кубка Казахстана

    Теги Астана Михаил Карпенко

    «Астана» стала обладателем Кубка Казахстана-2018, сообщает официальный сайт клуба.

    В финале «Астана» со счетом 72:61 обыграла «Барсы Атырау».

    «Безусловно мы довольны результатом. Победа это всегда очень приятно, приятно доказать всем, что мы сильнейшие. Были моменты, когда в игровых ситуациях мы выглядели не настолько уверенно как хотелось, тем не менее, мы победи во всех трех матчах, победили с хорошей разницей и можно сказать, что действительно мы сильнейшие. Для меня это первый титул в составе «Астаны», первый кубок, я очень рад и хотел бы  поблагодарить всю команду, игроков, руководство за оказанное  доверие, за помощь в достижении этого трофея. Чисто лично хочу посвятить эту по победу, своей семье, супруге,  дочери,  которые вдалеке от меня, и родителям которые самые преданные мои болельщики. Надеюсь эта победа не последняя в сезоне. Спасибо всем за поддержку и еще раз всех с победой!» – сказал главный тренер «Астаны» Михаил Карпенко.

    Кубковый турнир проходил без легионеров.

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