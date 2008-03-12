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Sports.ru NBA

    Дэнни Грин: «Нам нужен был такой Тони Паркер»

    Теги Мемфис Сан-Антонио Тони Паркер НБА видео

    Защитник «Сперс» Дэнни Грин отметил игру разыгрывающего Тони Паркера в матче с «Мемфисом» (100:98).

    На счету Паркера 23 очка и 4 передачи.

    «Он сыграл отлично и очень помог нам. Сегодня он был таким, как раньше, поймал ритм. Мы выводили его на открытые броски, помогали заслонами, а удачные владения в защите позволили взять удобный ритм. У него пошел этот бросок со средней, он стал попадать, стал оказывать давление на соперника. Мы нуждались в этом. Сегодня это стало важным фактором», – цитирует Грина ESPN.com.

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