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    Модестас Паулаускас: «Швед – лучший игрок Европы на своей позиции»

    Теги Химки Алексей Швед Turkish Airlines Euroleague Единая лига ВТБ

    Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Модестас Паулаускас считает, что защитник «Химок» Алексей Швед вышел на уровень лучшего игрока Европы на своей позиции. 

    «Леша – не только очень хороший снайпер, но еще и умный игрок, который умеет хорошо разыграть мяч, отдать классную передачу партнерам. Вернувшись из НБА, он попал к очень сильным тренерам – сначала к Римасу Куртинайтису, затем к Душко Ивановичу. Под их руководством он смог еще больше прибавить и обрести необходимую стабильность. Сейчас Швед – лучший игрок Европы на своей позиции. У него нет слабых матчей в Евролиге. Поэтому все индивидуальные награды, которые он получил в последнее время, — абсолютно заслуженные», – рассказал Пауласкас «Известиям». 

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