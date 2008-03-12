Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Модестас Паулаускас считает, что защитник «Химок» вышел на уровень лучшего игрока Европы на своей позиции.

«Леша – не только очень хороший снайпер, но еще и умный игрок, который умеет хорошо разыграть мяч, отдать классную передачу партнерам. Вернувшись из НБА, он попал к очень сильным тренерам – сначала к Римасу Куртинайтису, затем к Душко Ивановичу. Под их руководством он смог еще больше прибавить и обрести необходимую стабильность. Сейчас Швед – лучший игрок Европы на своей позиции. У него нет слабых матчей в Евролиге. Поэтому все индивидуальные награды, которые он получил в последнее время, — абсолютно заслуженные», – рассказал Пауласкас «Известиям».