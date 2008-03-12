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Sports.ru NBA

    Брэд Стивенс: «Кайри Ирвинг пропустил матч с «Чикаго» потому, что не умеет промахиваться с линии штрафных»

    Теги Бостон НБА Кайри Ирвинг Брэд Стивенс

    Главный тренер «Бостона» Брэд Стивенс пошутил, что Кайри Ирвинг пропустил матч с «Чикаго» потому, что не умеет промахиваться с линии штрафных бросков.

    «Вот почему, на самом деле, мы сегодня приняли решение оставить Кайри на скамейке. Парень не может промахнуться со штрафной линии. Мы испробовали все, и надеюсь, что это послание, что он сегодня не играет, дойдет до него», – цитирует Стивенса The Boston Globe.

    В субботнем матче с «Хьюстоном» Ирвинг дважды пытался не забить штрафной, чтобы дать своей команде шанс перевести игру в овертайм, но оба раза безуспешно. Позже Стивенс признался, что разыгрывающий пропустил игру с «Чикаго» (105:89) из-за боли в колене.

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