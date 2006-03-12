Пау Газоль: «Сказал Марку продолжать бороться»

Центровой Пау Газоль признался, что не пытается склонить своего брата Марка к переходу из в другой клуб.

«Я сказал ему: «Делай все возможное, продолжай бороться». Это единственное, что зависит от тебя. Ты не можешь повлиять на то, что один из твоих лучших партнеров Майк Конли выбыл до конца сезона. Ты не можешь повлиять на то, что Парсонс, одно из лучших приобретений команды, испытывает проблемы со здоровьем. Все, что зависит от тебя, – это старание, упорный труд и настрой.

Когда я попросил обмен из «Гризлис» в «Лейкерс», я чувствовал, что пришло время перейти в другую команду, где у меня будет шанс выиграть чемпионат. Это то, чего я хотел в тот момент. Мне было 27 лет. Марк сейчас находится на другой стадии своей карьеры», – передает слова Пау Газоля USA Today.