Станислав Ильницкий: «Игры после больших перерывов всегда непредсказуемы»

Форвард «Локомотива-Кубань» Станислав Ильницкий оценил расклад сил перед матчем лиги ВТБ с УНИКСом.

«Игры после больших перерывов всегда непредсказуемы. Трудно сказать, как повлияла пауза на нашу команду – какую-то часть времени мы тренировались отдельно. К предстоящей встрече мы готовились основательно, подробно разбирали игры УНИКСа. Казанская команда набрала хороший ход в Единой лиге ВТБ и Еврокубке. Это очень серьезный соперник, который, к тому же, лидирует в таблице. Но мы приехали в Казань за победой и будем выкладываться на площадке на сто процентов», – передает слова Ильницкого официальный сайт .