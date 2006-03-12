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    Станислав Ильницкий: «Игры после больших перерывов всегда непредсказуемы»

    Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Станислав Ильницкий

    Форвард «Локомотива-Кубань» Станислав Ильницкий оценил расклад сил перед матчем Единой лиги ВТБ с УНИКСом.

    «Игры после больших перерывов всегда непредсказуемы. Трудно сказать, как повлияла пауза на нашу команду – какую-то часть времени мы тренировались отдельно. К предстоящей встрече мы готовились основательно, подробно разбирали игры УНИКСа. Казанская команда набрала хороший ход в Единой лиге ВТБ и Еврокубке. Это очень серьезный соперник, который, к тому же, лидирует в таблице. Но мы приехали в Казань за победой и будем выкладываться на площадке на сто процентов», – передает слова Ильницкого официальный сайт «Локо».

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