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    Саша Обрадович: «В Казани будет большая игра»

    Теги УНИКС Локомотив-Кубань Саша Обрадович Единая лига ВТБ

    Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович оценил УНИКС, с которым краснодарцы сегодня сыграют в рамках Единой лиги ВТБ.

    «Команда, которая выиграла у нас первую встречу и сейчас находится на первом месте, заслуживает уважения и особого внимания. У всех есть проблемы со стилем, который они демонстрируют: низкий темп и отличное чтение игры на обоих концах площадки. Это будет большая игра, и, чтобы победить такого серьезного противника, мы должны быть максимально сфокусированы», – цитирует Обрадовича официальный сайт «Локо».

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