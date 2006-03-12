Саша Обрадович: «В Казани будет большая игра»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович оценил УНИКС, с которым краснодарцы сегодня сыграют в рамках лиги ВТБ.

«Команда, которая выиграла у нас первую встречу и сейчас находится на первом месте, заслуживает уважения и особого внимания. У всех есть проблемы со стилем, который они демонстрируют: низкий темп и отличное чтение игры на обоих концах площадки. Это будет большая игра, и, чтобы победить такого серьезного противника, мы должны быть максимально сфокусированы», – цитирует Обрадовича официальный сайт .