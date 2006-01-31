Расул Батлер с супругой погибли в автокатастрофе

Бывший игрок НБА Расул Батлер и его жена Лиа Лабелль погибли в автокатастрофе, сообщает TMZ.

Смертельное ДТП произошло в калифорнийском Студио-Сити в среду в 2 часа ночи. Находившийся за рулем Range Rover 38-летний Батлер потерял контроль над автомобилем, который врезался в стену.

Батлер был выбран на драфте НБА в 2002 году и с перерывами выступал в лиге до 2016-го. Форвард поиграл за «Хорнетс», «Клипперс», «Буллс», «Рэпторс», «Пэйсерс», «Уизардс» и «Сперс».

Последний сезон Батлер провел в лиге .

Жена Батлера, 31-летняя Лиа Лабелль, была певицей в стиле R&B. В 2004 году она участвовала в популярном шоу American Idol.

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