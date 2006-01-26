Евролига. 20-й тур. ЦСКА – «Бамберг», «Химки» в гостях сыграют с «Валенсией» и другие матчи

Сегодня в рамках 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА примет немецкий «Бамберг».
Подмосковные «Химки» в гостях сыграют с испанской «Валенсией».
Евролига
Регулярный чемпионат
19-й тур
- Дата проведения
- 26 января, 20.00, «Мегаспорт»
- ЦСКА Москва
- Де Коло (18), Антонов (9), Хиггинс (8), Родригес (6), Клайберн (6), Хантер (6), Курбанов (2), Вестерманн (0), Воронцевич (0), Хайнс (0).
- Дата проведения
- 26 января, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 26 января, 21.00, «Александар Николич Холл»
- Дата проведения
- 26 января, 22.30, «Пабельон Мунисипаль Фуэнте Сан Луис»
- Дата проведения
- 26 января, 22.45, «Медиоланум Форум»
Положение команд: ЦСКА Россия – 15-4, Фенербахче Турция – 13-6, Олимпиакос Греция – 13-6, Реал Испания – 13-7, Панатинаикос Греция – 13-7, Жальгирис Литва – 12-8, Химки Россия – 11-8, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 10-9, Баскония Испания – 9-11, Уникаха Испания – 8-12, Барселона Испания – 7-12, Црвена Звезда Сербия – 7-12, Бамберг Германия – 7-12, Валенсия Испания – 6-13, Милан Италия – 6-13, Анадолу Эфес Турция – 5-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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