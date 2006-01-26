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    Евролига. 20-й тур. ЦСКА – «Бамберг», «Химки» в гостях сыграют с «Валенсией» и другие матчи

    Теги результаты ЦСКА Химки Turkish Airlines Euroleague Фенербахче Маккаби FOX Тель-Авив Олимпиакос Барселона Црвена Звезда Бамберг Милан Валенсия

    Сегодня в рамках 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА примет немецкий «Бамберг».

    Подмосковные «Химки» в гостях сыграют с испанской «Валенсией».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    19-й тур

    ЦСКА Москва Россия  –  Бамберг Германия 66:50 (4 четверть)
    Дата проведения
    26 января, 20.00, «Мегаспорт»
    Онлайн матча
    ЦСКА Москва
    Де Коло (18), Антонов (9), Хиггинс (8), Родригес (6), Клайберн (6), Хантер (6), Курбанов (2), Вестерманн (0), Воронцевич (0), Хайнс (0).
    Бамберг
    Райт (11 + 7 подборов), Никос Зисис (9), Рубит (6), Хикман (5), Мусли (4), Радошевич (4), Ло (3), Николич (2), Хекманн (2), Хэкетт (0), Штайгер (0).

    Фенербахче Турция  –  Барселона Испания 55:50 (3 четверть)
    Дата проведения
    26 января, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
    Онлайн матча

    Црвена Звезда Сербия  –  Олимпиакос Греция 43:34 (2 четверть)
    Дата проведения
    26 января, 21.00, «Александар Николич Холл»
    Онлайн матча

    Валенсия Испания  –  БК Химки Россия
    Дата проведения
    26 января, 22.30, «Пабельон Мунисипаль Фуэнте Сан Луис»
    Онлайн матча

    ЕА7 Милан Италия  –  Маккаби FOX Израиль
    Дата проведения
    26 января, 22.45, «Медиоланум Форум»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА Россия – 15-4, Фенербахче Турция – 13-6, Олимпиакос Греция – 13-6, Реал Испания – 13-7, Панатинаикос Греция – 13-7, Жальгирис Литва – 12-8, Химки Россия – 11-8, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 10-9, Баскония Испания – 9-11, Уникаха Испания – 8-12, Барселона Испания – 7-12, Црвена Звезда Сербия – 7-12, Бамберг Германия – 7-12, Валенсия Испания – 6-13, Милан Италия – 6-13, Анадолу Эфес Турция – 5-15.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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