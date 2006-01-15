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    Единая лига ВТБ. ЦСКА проиграл «Зениту», бросок Колома принес УНИКСу победу над «Нижним Новгородом»

    Теги результаты ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Калев Нижний Новгород Единая лига ВТБ

    В воскресенье, 14 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошли три матча. Казанский УНИКС благодаря броску Хоакима Колома одержал победу в гостях над «Нижним Новгородом».

    Питерский «Зенит» обыграл на своей площадке московский ЦСКА.

    Единая лига ВТБ

    Регулярный чемпионат 

    Локомотив-Кубань – Калев 95:62 (19:21, 26:12, 27:17, 23:12)
    Дата проведения
    14 января, 16.00, «Баскет-холл»
    Онлайн матча
    Локомотив-Кубань
    Коллинз (14), Брокхофф (11), Лэйси (8), Квали (7), Хвостов (3) – старт; Д.Кулагин (23), Элегар (12), Бэбб (7), Ивлев (4), Ильницкий (4), Нелюбов (2), Бабурин (0).
    Калев
    Миркович (9), Кеэдус (5), Суботич (5), Дорбек (0), Симмонс (0) – старт; Бриско (17), С. Сокк (9), Йыэсаар (9 + 7 подборов), ван ден Марс (7), Кангур (1).

    Нижний Новгород – УНИКС 89:91 (24:18, 20:21, 24:19, 21:33)
    Дата проведения
    14 января, 18.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
    Онлайн матча
    Нижний Новгород
    Еловац (20), Стребков (14 + 7 передач), Мартынов (7), Губанов (5) – старт; Одум (22), Веремеенко (8 + 7 подборов), Комолов (7), Узинский (6), Захаров (0), Жбанов (0).
    УНИКС
    Колом (16), Ласме (15 + 6 потерь), Эджим (10), Смит (7), Локетт (5) – старт; Ндур (30), Понкрашов (6 + 6 передач), Колесников (2), Трушкин (0), Шуховцов (0).

    Зенит – ЦСКА Москва 87:83 (22:22, 18:23, 23:22, 24:16)
    Дата проведения
    14 января, 21.00, «СК Юбилейный»
    Онлайн матча
    Зенит
    Карасев (23 + 7 подборов), Уиттингтон (16), Воронов (14), Рейнольдс (7), Симонович (3) – старт; Курич (14), Харпер (5 + 7 подборов + 6 передач), Валиев (5), Вихров (0), Баринов (0), Лазарев (0).
    ЦСКА Москва
    Клайберн (17 + 12 подборов), Де Коло (15), Антонов (10), Курбанов (9), Хантер (4) – старт; Хайнс (10), Фридзон (9), Хиггинс (6), М.Кулагин (2), Хряпа (1), Воронцевич (0).

    Положение команд: «Локомотив-Кубань» – 10-1, ЦСКА – 10-2, «Зенит» – 9-2, УНИКС – 9-1, «Химки» – 6-4, «Автодор» – 5-5, «Парма» – 4-7, «Цмоки-Минск» – 4-7, «Нижний Новгород» – 3-7, «Енисей» – 3-7, «Калев» – 3-9, «Астана» – 2-9, ВЭФ – 1-8.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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