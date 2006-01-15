Единая лига ВТБ. ЦСКА проиграл «Зениту», бросок Колома принес УНИКСу победу над «Нижним Новгородом»

В воскресенье, 14 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошли три матча. Казанский УНИКС благодаря броску Хоакима Колома одержал победу в гостях над «Нижним Новгородом».
Питерский «Зенит» обыграл на своей площадке московский ЦСКА.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 января, 16.00, «Баскет-холл»
- Локомотив-Кубань
- Коллинз (14), Брокхофф (11), Лэйси (8), Квали (7), Хвостов (3) – старт; Д.Кулагин (23), Элегар (12), Бэбб (7), Ивлев (4), Ильницкий (4), Нелюбов (2), Бабурин (0).
- Дата проведения
- 14 января, 18.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Нижний Новгород
- Еловац (20), Стребков (14 + 7 передач), Мартынов (7), Губанов (5) – старт; Одум (22), Веремеенко (8 + 7 подборов), Комолов (7), Узинский (6), Захаров (0), Жбанов (0).
- Дата проведения
- 14 января, 21.00, «СК Юбилейный»
- Зенит
- Карасев (23 + 7 подборов), Уиттингтон (16), Воронов (14), Рейнольдс (7), Симонович (3) – старт; Курич (14), Харпер (5 + 7 подборов + 6 передач), Валиев (5), Вихров (0), Баринов (0), Лазарев (0).
Положение команд: «Локомотив-Кубань» – 10-1, ЦСКА – 10-2, «Зенит» – 9-2, УНИКС – 9-1, «Химки» – 6-4, «Автодор» – 5-5, «Парма» – 4-7, «Цмоки-Минск» – 4-7, «Нижний Новгород» – 3-7, «Енисей» – 3-7, «Калев» – 3-9, «Астана» – 2-9, ВЭФ – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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