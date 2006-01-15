Единая лига ВТБ. ЦСКА проиграл «Зениту», бросок Колома принес УНИКСу победу над «Нижним Новгородом»

В воскресенье, 14 января, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ прошли три матча. Казанский УНИКС благодаря броску Хоакима Колома одержал победу в гостях над «Нижним Новгородом».

Питерский «Зенит» обыграл на своей площадке московский ЦСКА.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: «Локомотив-Кубань» – 10-1, ЦСКА – 10-2, «Зенит» – 9-2, УНИКС – 9-1, «Химки» – 6-4, «Автодор» – 5-5, «Парма» – 4-7, «Цмоки-Минск» – 4-7, «Нижний Новгород» – 3-7, «Енисей» – 3-7, «Калев» – 3-9, «Астана» – 2-9, ВЭФ – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.