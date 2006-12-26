НБА. «Голден Стэйт» победил «Кливленд», «Оклахома-Сити» встретится с «Хьюстоном» и другие матчи

Сегодня в рамках традиционного рождественского дня в НБА проходят пять матчей. Программу Christmas Day открыла встреча между «Нью-Йорком» и «Филадельфией», победу в которой одержали гости. В Окленде в сражении финалистов трех последних сезонов «Голден Стэйт» взял верх над «Кливлендом».
«Оклахома-Сити» примет «Хьюстон».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 декабря, 20.00, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
- Кантер (31 + 22 подбора), Порзингис (22 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Ли (20), Томас (2), Джек (0 + 7 передач) – старт; Бизли (10), Макдермотт (5), Ниликина (4), О’Куинн (4), Бэйкер (0).
- Дата проведения
- 25 декабря, 23.00, «Oracle Arena»
- Голден Стэйт
- Дюрэнт (25 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Томпсон (24 + 7 подборов), Грин (12 + 12 подборов + 11 передач), Маккоу (9), Белл (8) – старт; Игудала (9), Каспи (6), Ливингстон (4), Луни (2), Янг (0), Уэст (0).
- Дата проведения
- 26 декабря, 01.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 26 декабря, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 26 декабря, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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