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Sports.ru NBA

    НБА. «Голден Стэйт» победил «Кливленд», «Оклахома-Сити» встретится с «Хьюстоном» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Кливленд Голден Стэйт Хьюстон Лейкерс Миннесота Нью-Йорк Филадельфия НБА Вашингтон Оклахома-Сити

    Сегодня в рамках традиционного рождественского дня в НБА проходят пять матчей. Программу Christmas Day открыла встреча между «Нью-Йорком» и «Филадельфией», победу в которой одержали гости. В Окленде в сражении финалистов трех последних сезонов «Голден Стэйт» взял верх над «Кливлендом».

    «Оклахома-Сити» примет «Хьюстон».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Нью-Йорк – Филадельфия 98:105 (24:21, 24:29, 27:29, 23:26)
    Дата проведения
    25 декабря, 20.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Статистика
    Нью-Йорк
    Кантер (31 + 22 подбора), Порзингис (22 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Ли (20), Томас (2), Джек (0 + 7 передач) – старт; Бизли (10), Макдермотт (5), Ниликина (4), О’Куинн (4), Бэйкер (0).
    Филадельфия
    Эмбиид (25 + 16 подборов + 6 потерь), Редик (24), Шарич (10), Симмонс (8 + 8 подборов), Ковингтон (8) – старт; Макконнелл (15), Бэйлесс (8), Джонсон (4), Букер (3).

    Голден Стэйт – Кливленд 99:92 (24:28, 22:16, 25:23, 28:25)
    Дата проведения
    25 декабря, 23.00, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Голден Стэйт
    Дюрэнт (25 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Томпсон (24 + 7 подборов), Грин (12 + 12 подборов + 11 передач), Маккоу (9), Белл (8) – старт; Игудала (9), Каспи (6), Ливингстон (4), Луни (2), Янг (0), Уэст (0).
    Кливленд
    Лав (31 + 18 подборов), Джеймс (20 + 6 передач + 7 потерь), Краудер (15), Кальдерон (3), Джей Ар Смит (2) – старт; Уэйд (13), Корвер (3), Грин (3), Томпсон (2), Осман (0).

    Бостон – Вашингтон 103:111 (24:30, 26:22, 26:28, 27:31)
    Дата проведения
    26 декабря, 01.30, «TD Garden»
    Онлайн матча Статистика

    Оклахома-Сити – Хьюстон 112:107 (28:31, 30:26, 30:31, 24:19)
    Дата проведения
    26 декабря, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Статистика

    Лейкерс – Миннесота 20:29 (1 четверть)
    Дата проведения
    26 декабря, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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