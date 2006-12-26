НБА. «Голден Стэйт» победил «Кливленд», «Оклахома-Сити» встретится с «Хьюстоном» и другие матчи

Сегодня в рамках традиционного рождественского дня в НБА проходят пять матчей. Программу Christmas Day открыла встреча между «Нью-Йорком» и «Филадельфией», победу в которой одержали гости. В Окленде в сражении финалистов трех последних сезонов взял верх над «Кливлендом».

«Оклахома-Сити» примет «Хьюстон».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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