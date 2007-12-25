«Хьюстон» подал протест на результат матча с «Клипперс»

подал официальный протест на результат пятничной встречи с , в которой «Рокетс» уступили со счетом 118:128, сообщает The Houston Chronicle.

Основанием для протеста стала ошибка судей, которые за 3:10 до конца 4-й четверти матча должны были дать шестой фол защитнику «Клипперс» Джувану Эвансу. Эванс должен был покинуть площадку, вместо этого фол получил .

Согласно The Houston Chronicle, пресс-служба подтвердила ошибку арбитров. Лига должна в течение 5 дней вынести официальное решение относительно протеста.