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Sports.ru NBA

    «Хьюстон» подал протест на результат матча с «Клипперс»

    Теги происшествия Хьюстон Клипперс Лу Уильямс НБА судьи Джауан Эванс

    «Хьюстон» подал официальный протест на результат пятничной встречи с «Клипперс», в которой «Рокетс» уступили со счетом 118:128, сообщает The Houston Chronicle.

    Основанием для протеста стала ошибка судей, которые за 3:10 до конца 4-й четверти матча должны были дать шестой фол защитнику «Клипперс» Джувану Эвансу. Эванс должен был покинуть площадку, вместо этого фол получил Лу Уильямс.

    Согласно The Houston Chronicle, пресс-служба НБА подтвердила ошибку арбитров. Лига должна в течение 5 дней вынести официальное решение относительно протеста.

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