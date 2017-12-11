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Sports.ru NBA

    ЛаВар Болл: «Пора сказать, что главный тренер «Лейкерс» слишком молод»

    Теги Лейкерс Люк Уолтон НБА Лонзо Болл ЛаВар Болл

    Отец новичка «Лейкерс» Лонзо Болла, ЛаВар Болл, заявил, что проблема команды может быть в молодости главного тренера Люка Уолтона.

    «Все говорят, что парни еще молоды. А я скажу, что это отлично. Дайте мне группу молодых профессионалов и мой результат будет лучше, чем у «Лейкерс», потому что я старше 50 лет и разбираюсь в игре.

    Но если командой руководит 38-летний парень, возможно, ему не хватает опыта. Может, хватит говорить о том, что игроки слишком молоды, и наконец сказать, что тренер слишком молод. Никто не хочет сказать об этом, а я скажу, потому что мне 50 лет и я разбираюсь в игре», – цитирует Болла Clutch Points.

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