Деррик Роуз хочет вернуться в «Кливленд»
По информации The Athletic, разыгрывающий «Кливленда» Деррик Роуз связался с генеральным менеджером клуба Коби Олтменом и изъявил желание вернуться в команду.
В воскресенье «Кавальерс» сделают официальное заявление касательно статуса Роуза.
Роуз, которого беспокоит травма левого голеностопного сустава, 24 ноября покинул расположение команды. Сообщалось, что 29-летний разыгрывающий всерьез задумался о завершении карьеры.
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