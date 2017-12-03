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Sports.ru NBA

    Деррик Роуз хочет вернуться в «Кливленд»

    Теги Кливленд НБА Деррик Роуз Коби Олтмен

    По информации The Athletic, разыгрывающий «Кливленда» Деррик Роуз связался с генеральным менеджером клуба Коби Олтменом и изъявил желание вернуться в команду.

    В воскресенье «Кавальерс» сделают официальное заявление касательно статуса Роуза.

    Роуз, которого беспокоит травма левого голеностопного сустава, 24 ноября покинул расположение команды. Сообщалось, что 29-летний разыгрывающий всерьез задумался о завершении карьеры.

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