Кроссовки Стефена Карри теперь можно купить и в России

Суперзвезда НБА Стефен Карри и компания Under Armour (NYSE: UA, UAA), международный бренд, выпускающий технологичную спортивную одежду, обувь и снаряжение, представили новую коллекцию баскетбольных кроссовок Curry 4.

Новые кроссовки предоставляют больше возможностей за счет сцепления с любой поверхностью, больше комфорта, чтобы ощущать удобство в любой ситуации, и больше контроля при резких и интенсивных движениях.

У Curry 4 несколько цветовых решений. В России пока доступны две расцветки – белая с золотым (More Gold) и синяя (More Fun).

В течение нескольких недель появятся и другие расцветки.

Кроссовки Curry 4 можно купить в фирменных магазинах Under Armour в торговых центрах «Метрополис» и «Атриум», а также в магазинах Street Beat.