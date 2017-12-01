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    Кроссовки Стефена Карри теперь можно купить и в России

    Теги Стефен Карри

    Суперзвезда НБА Стефен Карри и компания Under Armour (NYSE: UA, UAA), международный бренд, выпускающий технологичную спортивную одежду, обувь и снаряжение, представили новую коллекцию баскетбольных кроссовок Curry 4. 

    Новые кроссовки предоставляют больше возможностей за счет сцепления с любой поверхностью, больше комфорта, чтобы ощущать удобство в любой ситуации, и больше контроля при резких и интенсивных движениях.

    У Curry 4 несколько цветовых решений. В России пока доступны две расцветки – белая с золотым (More Gold) и синяя (More Fun).

    В течение нескольких недель появятся и другие расцветки.

    Кроссовки Curry 4 можно купить в фирменных магазинах Under Armour в торговых центрах «Метрополис» и «Атриум», а также в магазинах Street Beat.

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