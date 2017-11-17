Швед, Воронцевич и Курбанов не вызваны в сборную России на первые матчи квалификации ЧМ-2019

Обнародован список кандидатов в мужскую сборную России, которая во второй половине ноября проведет два первых матча отборочного этапа чемпионата мира-2019.

Главный тренер национальной команды вызвал на сбор 15 игроков. Это защитники Евгений Бабурин (30 лет, 189 см, «Локомотив-Кубань», Краснодар), Дмитрий Кулагин (25 лет, 195 см, «Локомотив-Кубань»), Михаил Кулагин (23 года, 191 см, ЦСКА, Москва), Иван Ухов (22 года, 193 см, «Парма», Пермский край), Виталий Фридзон (32 года, 195 см, ЦСКА), Дмитрий Хвостов (28 лет, 190 см, «Локомотив-Кубань»), форварды Павел Антипов (26 лет, 202 см, «Локомотив-Кубань»), Семен Антонов (28 лет, 202 см, ЦСКА), Никита Балашов (26 лет, 207 см, «Пено Жвайгждес», Литва), Евгений Валиев (27 лет, 205 см, «Зенит», Санкт-Петербург), Андрей Зубков (26 лет, 206 см, «Химки», Химки), Станислав Ильницкий (23 года, «Локомотив-Кубань»), Сергей Карасев (24 года, 201 см, «Зенит»), Владислав Трушкин (24 года, 201 см, УНИКС, Казань), центровой Артем Клименко (23 года, 214 см, «Автодор», Саратов).

Стоит отметить, что лидеры сборной России Алексей Швед, Андрей Воронцевич и Никита Курбанов будут задействованы клубами в матчах Евролиги и не сыграют в первых встречах квалификации.

Ранее «Известия» называли предполагаемый состав участников сбора российской команды, в который не вошли Виталий Фридзон, Никита Балашов и Иван Ухов.

Мужская сборная России соберется в УТЦ «Новогорск» 20 ноября. По окончании сборанациональная команда проведет два первых матча квалификации Кубка мира-2019: 24 числа она в Сараево сыграет с Боснией, оттуда сразу отправится в Нижний Новгород, где 27 ноября встретится с Бельгией.

Напомним, что в группу Е также попала сборная Франции.