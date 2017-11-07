Кобе Брайант: «Если через 20 лет баскетбол будет лучшим, что я сделал в своей жизни, значит, я провалился»
Бывший игрок «Лейкерс» Кобе Брайант рассказал о целях, которые ставит перед собой на ближайшие 20 лет.
39-летний Брайант является 5-кратным чемпионом НБА, получал приз MVP сезона и 18 раз участвовал в Матчах звезд.
«Заглянем на 20 лет вперед. Если баскетбол по-прежнему будет лучшим, что я сделал в своей жизни, значит, я провалился.
Передо мной стоит одна очень простая и понятная миссия, простой и понятный квест, простая и понятная цель.
Следующие 20 лет должны быть лучше, чем предыдущие. Такова цель, именно это движет мной», – сказал Брайант в интервью Complex News.
Брайант в настоящее время занимается инвестициями и развивает собственную студию Kobe Studios, которая реализует различные творческие проекты.
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