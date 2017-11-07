Кобе Брайант: «Если через 20 лет баскетбол будет лучшим, что я сделал в своей жизни, значит, я провалился»

Бывший игрок Кобе Брайант рассказал о целях, которые ставит перед собой на ближайшие 20 лет.

39-летний Брайант является 5-кратным чемпионом , получал приз MVP сезона и 18 раз участвовал в Матчах звезд.

«Заглянем на 20 лет вперед. Если баскетбол по-прежнему будет лучшим, что я сделал в своей жизни, значит, я провалился.

Передо мной стоит одна очень простая и понятная миссия, простой и понятный квест, простая и понятная цель.

Следующие 20 лет должны быть лучше, чем предыдущие. Такова цель, именно это движет мной», – сказал Брайант в интервью Complex News.

Брайант в настоящее время занимается инвестициями и развивает собственную студию Kobe Studios, которая реализует различные творческие проекты.

«Он сжимал мне горло сильнее, когда я просила его остановиться». Процесс, который почти уничтожил карьеру Кобе Брайанта