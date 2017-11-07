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    Кобе Брайант: «Если через 20 лет баскетбол будет лучшим, что я сделал в своей жизни, значит, я провалился»

    Теги светская хроника Лейкерс Кобе Брайант НБА

    Бывший игрок «Лейкерс» Кобе Брайант рассказал о целях, которые ставит перед собой на ближайшие 20 лет.

    39-летний Брайант является 5-кратным чемпионом НБА, получал приз MVP сезона и 18 раз участвовал в Матчах звезд.

    «Заглянем на 20 лет вперед. Если баскетбол по-прежнему будет лучшим, что я сделал в своей жизни, значит, я провалился.

    Передо мной стоит одна очень простая и понятная миссия, простой и понятный квест, простая и понятная цель.

    Следующие 20 лет должны быть лучше, чем предыдущие. Такова цель, именно это движет мной», – сказал Брайант в интервью Complex News.

    Брайант в настоящее время занимается инвестициями и развивает собственную студию Kobe Studios, которая реализует различные творческие проекты.

    «Он сжимал мне горло сильнее, когда я просила его остановиться». Процесс, который почти уничтожил карьеру Кобе Брайанта

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