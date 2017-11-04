ЛеБрон Джеймс набрал 57 очков в игре с «Уизардс»

Звездный форвард «Кавальерс» записал на свой счет 57 очков в выездном матче с «Уизардс» (130:122). Клуб из Огайо прервал серию из четырех поражений.

Джеймс провел на площадке 43 минуты, реализовав 23 из 34 с игры и 9 из 9 с линии. В его активе также 11 подборов, 7 передач, 3 перехвата и 2 блок-шота при 3 потерях.

Джеймс повторил рекорд по результативности в одном матче, который ранее был установлен Кайри Ирвингом. Личный рекорд 4-кратного MVP – 61 очко.

Джеймс в 11-й раз за карьеру набрал 50 и более очков.