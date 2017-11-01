Джейсон Кидд: «Уэстбрук – это Тайсон баскетбола»

Главный тренер «Милуоки» Джейсон Кидд сравнил разыгрывающего Расселла Уэстбрука с легендарным боксером.

«Он как Майк Тайсон баскетбола. Когда происходит сбрасывание мяча, Уэстбрук выходит на площадку, как Тайсон выходил из своего угла.

Звучит сигнал, и Расселл бросается на тебя. Находясь на паркете, Уэстбрук никогда не сбавляет скорость. Он лучший в баскетболе. Расселл напирает на тебя как в нападении, так и в защите», – сказал американец.

Накануне проиграл «Оклахоме» (91:110). Уэстбрук набрал 12 очков при 10 подборах и 9 передачах.