Джалил Окафор может попросить у «Филадельфии» выкупить контракт
Согласно сообщению The New York Times, центровой «Филадельфии» Джалил Окафор может попросить выкупа контракта после того, как клуб решил не использовать опцию продления соглашения на сезон-2018/19.
По информации ESPN.com, «Сиксерс» пытаются обменять 21-летнего игрока еще с прошлого сезона, но не могут найти подходящий вариант.
Окафор провел за «Филадельфию» 104 матча, набирая 14,7 очка и 6,0 подбора в среднем за встречу.
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