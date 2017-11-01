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    Джалил Окафор может попросить у «Филадельфии» выкупить контракт

    Теги возможные переходы Филадельфия НБА Джалил Окафор

    Согласно сообщению The New York Times, центровой «Филадельфии» Джалил Окафор может попросить выкупа контракта после того, как клуб решил не использовать опцию продления соглашения на сезон-2018/19.

    По информации ESPN.com, «Сиксерс» пытаются обменять 21-летнего игрока еще с прошлого сезона, но не могут найти подходящий вариант.

    Окафор провел за «Филадельфию» 104 матча, набирая 14,7 очка и 6,0 подбора в среднем за встречу.

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