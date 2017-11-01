Джалил Окафор может попросить у «Филадельфии» выкупить контракт

Согласно сообщению The New York Times, центровой «Филадельфии» может попросить выкупа контракта после того, как клуб решил не использовать опцию продления соглашения на сезон-2018/19.

По информации ESPN.com, «Сиксерс» пытаются обменять 21-летнего игрока еще с прошлого сезона, но не могут найти подходящий вариант.

Окафор провел за «Филадельфию» 104 матча, набирая 14,7 очка и 6,0 подбора в среднем за встречу.