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    Единая лига ВТБ. ЦСКА разгромил ВЭФ, «Химки» одолели «Астану»

    Теги результаты ЦСКА Химки ВЭФ Единая лига ВТБ Астана

    В понедельник в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА дома крупно обыграл латвийский ВЭФ. Подмосковные «Химки» с минимальной разницей обыграли казахстанскую «Астану».

    Единая лига ВТБ

    Регулярный чемпионат

    БК Химки – Астана 72:71 (26:17, 12:19, 11:13, 23:22)
    Дата проведения
    30 октября, 19.30, «Баскетбольный центр Химки»
    Онлайн матча
    БК Химки
    Швед (24 + 6 передач + 5 потерь), Андерсон (11), Дженкинс (10), Томас (4), Зубков (0) – старт; Гилл (9), Робинсон (8), Маркович (6), Зайцев (0), Вяльцев (0), Моня (0).
    Астана
    Картер (14 + 6 передач), Каселакис (12), Удано (10), Гордон (8), Вильхьяульмссон (0) – старт; Clemmons (16), Пономарев (6), Яргалиев (5), Мурзагалиев (0), Колесников (0), Гаврилов (0).

    ЦСКА Москва – ВЭФ 94:69 (24:23, 26:17, 24:13, 20:16)
    Дата проведения
    30 октября, 19.30, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
    Онлайн матча
    ЦСКА Москва
    Хиггинс (17), Хайнс (9 + 9 подборов), Антонов (5), Курбанов (4), Родригес (2) – старт; Клайберн (13), Вестерманн (10), Фридзон (10), Воронцевич (10), Хантер (6), М.Кулагин (5), Хряпа (3).
    ВЭФ
    Перес (16), Мейерис (11), Громов (8 + 4 блок-шота), Яниченокс (7), Лабуцкас (5) – старт; Ате (10), Мистерс (8), Чаварс (4), Зотов (0), Хельманис (0), Розитис (0).

    Положение команд: ЦСКА – 5-0, «Химки» – 4-0, «Зенит» – 3-1, УНИКС – 3-0, «Локомотив-Кубань» – 2-1, «Автодор» – 2-1, «Цмоки-Минск» – 2-2, «Парма» – 1-3, «Нижний Новгород» – 1-2, «Енисей» – 1-2, «Калев» – 0-4, «Астана» – 0-4, ВЭФ – 0-4.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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