Единая лига ВТБ. ЦСКА разгромил ВЭФ, «Химки» одолели «Астану»

В понедельник в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский дома крупно обыграл латвийский ВЭФ. Подмосковные «Химки» с минимальной разницей обыграли казахстанскую «Астану».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 5-0, «Химки» – 4-0, «Зенит» – 3-1, УНИКС – 3-0, «Локомотив-Кубань» – 2-1, «Автодор» – 2-1, «Цмоки-Минск» – 2-2, «Парма» – 1-3, «Нижний Новгород» – 1-2, «Енисей» – 1-2, «Калев» – 0-4, – 0-4, ВЭФ – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.