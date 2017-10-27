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    Брайант хочет, чтобы в Зале славы его представил Майкл Джордан или Фил Джексон

    Теги Майкл Джордан Лейкерс Кобе Брайант Фил Джексон НБА

    Завершивший карьеру Кобе Брайант сможет претендовать на включение в Зал славы только через четыре года, но уже знает, кто должен представлять его во время церемонии.

    «Если говорить о тех, кто мог бы меня представить, то это два человека: Майкл Джордан или Фил Джексон. Они были прекрасными менторами, не только с точки зрения моей спортивной карьеры, но и сильно помогли мне как личности.

    Мне остается лишь поблагодарить их. Потому что на этом пути мне нужна была помощь. Мне очень нужна была помощь», – сказал Брайант.

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