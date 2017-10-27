Брайант хочет, чтобы в Зале славы его представил Майкл Джордан или Фил Джексон

Завершивший карьеру сможет претендовать на включение в Зал славы только через четыре года, но уже знает, кто должен представлять его во время церемонии.

«Если говорить о тех, кто мог бы меня представить, то это два человека: или Фил Джексон. Они были прекрасными менторами, не только с точки зрения моей спортивной карьеры, но и сильно помогли мне как личности.

Мне остается лишь поблагодарить их. Потому что на этом пути мне нужна была помощь. Мне очень нужна была помощь», – сказал Брайант.