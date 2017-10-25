ЛеБрон Джеймс: «С детства учился играть на всех позициях без исключения»

Форвард «Кливленда» после матча с «Чикаго» (119:112) заявил, что чувствовал себя комфортно на позиции разыгрывающего защитника.

«Я с детства учился играть на всех позициях без исключения. По какой-то непонятной причине мне удалось научиться играть на любой позиции. Разыгрывающего защитника, атакующего защитника, легкого форварда, тяжелого форварда, центрового. Я знаю все комбинации.

На сегодняшний день, если тренер скажет мне играть первого номера – я знаю все свои действия. Если скажет играть пятого номера – я знаю все действия пятого. Четвертого, третьего, второго. Я знаю действия каждого игрока в каждой комбинации, это упрощает мою работу, потому что я знаю, где должен находиться и где должны находиться мои партнеры», – сказал американец.

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