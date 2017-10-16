NBA League Pass предоставил бесплатный доступ к матчам первой недели сезона

NBA League Pass предоставил бесплатный доступ к матчам первой недели регулярного чемпионата.

Болельщики могут зарегистрироваться на странице watch.nba.com/packages и смотреть все матчи, которые будут показаны в прямом эфире с 17 по 24 октября.

NBA League Pass дает возможность смотреть матчи НБА в прямом эфире на сайте NBA.com и на мобильных устройствах, в том числе в приложении “NBA App” (www.NBA.com/App).