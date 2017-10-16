Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview

    NBA League Pass предоставил бесплатный доступ к матчам первой недели сезона

    Теги НБА телевидение

    NBA League Pass предоставил бесплатный доступ к матчам первой недели регулярного чемпионата.

    Болельщики могут зарегистрироваться на странице watch.nba.com/packages и смотреть все матчи, которые будут показаны в прямом эфире с 17 по 24 октября.

    NBA League Pass дает возможность смотреть матчи НБА в прямом эфире на сайте NBA.com и на мобильных устройствах, в том числе в приложении “NBA App” (www.NBA.com/App).

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться