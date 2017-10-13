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    Дрэймонд Грин: «Во всей лиге трясутся в панике и понимают, что у них нет шансов против «Уорриорз»

    Теги Кливленд Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин

    Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин жестко прошелся по соперникам, когда его попросили прокомментировать заявление генменеджера «Рокетс» Дэрила Мори о том, что действующие чемпионы «не являются непобедимыми».

    «Что за хрень ты несешь. Они пытаются пересмотреть всю свою стратегию. Команды знают, что они не имеют никакого хренова понятия, что с нами делать.

    Если бы «Кливленду» не удалось забить 24 трехочковых, то они влетели бы нам всухую. И это вторая по силе команда в мире. Страшно смотреть на то, как все трясутся в чертовой панике, что же им делать. Вы же спокойно сидите и понимаете, что эти мазафакеры, они знают. Вот здесь забавный момент: они знают, что у них нет шанса.

    У «Кливленда» не было против нас никаких хреновых шансов. Я разочарован, что мы не обыграли их всухую», – заявил Грин.

    Как обыграть «Голден Стэйт»

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