«Рэпторс» и Норман Пауэлл договорились о продлении контракта на 4 года и 42 млн долларов

«Рэпторс» и защитник Норман Пауэлл договорились о продлении контракта на 4 года и 42 миллиона долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Соглашение вступит в силу в 2018 году. На четвертый сезон распространяется опция игрока.

Пауэлл был выбран на драфте-2015 под 46-м номером. В минувшем сезоне 24-летний игрок набирал в среднем по 8,4 очка, 2,2 подбора и 1,1 передачи.