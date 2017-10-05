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    «Рэпторс» и Норман Пауэлл договорились о продлении контракта на 4 года и 42 млн долларов

    Теги переходы Торонто НБА Норман Пауэлл

    «Рэпторс» и защитник Норман Пауэлл договорились о продлении контракта на 4 года и 42 миллиона долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

    Соглашение вступит в силу в 2018 году. На четвертый сезон распространяется опция игрока.

    Пауэлл был выбран на драфте-2015 под 46-м номером. В минувшем сезоне 24-летний игрок набирал в среднем по 8,4 очка, 2,2 подбора и 1,1 передачи.

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