Бен Симмонс: «По-моему, Дональд Трамп – идиот»
Форвард «Филадельфии» Бен Симмонс резко высказался о президенте США Дональде Трампе, который раскритиковал игроков НФЛ, протестующих во время исполнения национального гимна.
«По-моему, он идиот. Если бы он был в Австралии, многие назвали бы его глупцом, и лично я таким его и считаю.
Все уважают Америку, все считают Америку великой страной, но он не тот, кто должен руководить ей.
Президент не должен позволять себе такие высказывания о женщинах, советовать другим, как себя вести, так общаться с лидерами других стран и ставить Америку в ситуацию, которой не должно быть.
Он просто вызывает злость и ненависть к Америке. Не нужно этого делать», – цитирует австралийца FOX Sports.
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