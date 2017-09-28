Бен Симмонс: «По-моему, Дональд Трамп – идиот»

Форвард «Филадельфии» резко высказался о президенте США Дональде Трампе, который раскритиковал игроков НФЛ, протестующих во время исполнения национального гимна.

«По-моему, он идиот. Если бы он был в Австралии, многие назвали бы его глупцом, и лично я таким его и считаю.

Все уважают Америку, все считают Америку великой страной, но он не тот, кто должен руководить ей.

Президент не должен позволять себе такие высказывания о женщинах, советовать другим, как себя вести, так общаться с лидерами других стран и ставить Америку в ситуацию, которой не должно быть.

Он просто вызывает злость и ненависть к Америке. Не нужно этого делать», – цитирует австралийца FOX Sports.