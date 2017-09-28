Дуэйн Уэйд: «Вместе с ЛеБроном уже выиграли два чемпионата, и надеюсь, выиграем третий»

Атакующий защитник Дуэйн Уэйд на своей странице в твиттере объявил о подписании контракта с и поблагодарил «Чикаго», за который он провел прошлый сезон.

«Я всегда мечтал играть за «Чикаго» и счастлив, что осуществил свою мечту в прошлом сезоне. Сейчас команда пошла в другом направлении, это заставило меня пересмотреть, где я должен находиться на данном этапе своей карьеры. Быть в команде, которая проводит перестройку, не соответствует тому, что я сейчас хочу, каким бы тяжелым ни было это решение.

В прошлом году я заключил соглашение с «Чикаго» в надежде побороться за четвертый чемпионский титул, и я рад поделиться с вами тем, что в этим году я присоединюсь к «Кливленду». На сегодняшний день это лучшая команда для того, чтобы продолжить карьеру и бороться на самом высоком уровне. «Кливленд» верит в мой талант и мою способность помочь претенденту на чемпионство и как игрока, и как лидера. С нетерпением жду воссоединения со своим братом ЛеБроном. Вместе мы уже выиграли два чемпионата, и надеюсь, выиграем третий», – написал Уэйд.