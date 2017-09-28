«Кавальерс» объявили о подписании контракта с Дуэйном Уэйдом
«Кавальерс» на своем официальном сайте объявили о подписании контракта с атакующим защитником Дуэйном Уэйдом.
По данным СМИ, стороны заключили годовое соглашение на условиях ветеранского минимума – 2,3 миллиона долларов.
Ранее Уэйд договорился с «Чикаго» о выкупе контракта, согласившись вычесть 8 миллионов долларов из своей зарплаты, сумма которой составляет 23,8 миллиона.
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