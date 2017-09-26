Марк Кьюбан: «Вероятность того, что буду баллотироваться в президенты, – 10 процентов»

Владелец Марк Кьюбан заявил, что вероятность того, что он будет баллотироваться в президенты США в 2020 году, – 1 к 10.

«На данный момент, я бы сказал, 90 процентов – нет, и 10 процентов – да. Потому что, если я это сделаю, моя жена разведется со мной.

У меня есть 12-18 месяцев, чтобы решить. Если почувствую, что могу предложить лучшее решение проблем, тогда я сделаю это. Если будет кто-то лучше меня, я поддержу их. Меня больше волнует будущее страны, чем мое личное», – передает слова Кьюбана ESPN.com.